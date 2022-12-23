美麗島電子報董事長吳子嘉今（23）日搶先披露最新民調，總統蔡英文滿意度為40.5％，不滿意度53.9％；行政院長蘇貞昌滿意度為34.7％，不滿意度59.8％。
吳子嘉今在宅神直播時表示，蘇貞昌民調已經掛掉了，如果依照日本的標準，內閣的滿意度在35 %是「死亡線」，35 %以下內閣就要倒閣了！
吳子嘉預測，行政院長在2月1日就不是蘇貞昌了，或是總預算通過後總辭，接著組新內閣。
美麗島電子報董事長吳子嘉今（23）日搶先披露最新民調，總統蔡英文滿意度為40.5％，不滿意度53.9％；行政院長蘇貞昌滿意度為34.7％，不滿意度59.8％。
吳子嘉今在宅神直播時表示，蘇貞昌民調已經掛掉了，如果依照日本的標準，內閣的滿意度在35 %是「死亡線」，35 %以下內閣就要倒閣了！
吳子嘉預測，行政院長在2月1日就不是蘇貞昌了，或是總預算通過後總辭，接著組新內閣。
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