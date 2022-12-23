受到高利率及貨幣政策不確定性影響，美國非投資等級債券發行量在第四季傳統發債旺季未出現反彈，且新發行債案多出現折價。不過，債券價格的下跌亦推高殖利率，從歷史上看，當市場收益率超過達到8％或更高後的3、6和12個月，平均未來報酬率分別約為2.5％、4.2％和13.2％。據外資專業機構估計，美國非投資等級債券違約率2023年仍將維持低檔，投資吸引力大幅提升。

台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，目前債券殖利率位於歷史高點，市場已出現許多具相對價值標的，建議分批布局。因應市場大幅波動，建議配置優先擔保債、避開低評級債券。

相對看好有機會受惠聯準會率先放緩升息腳步的美國非投資等級債券，並提高BB評等債券比重，因為從過去經驗來看，在景氣衰退期間，BB評級債券違約率小於1.5％，且正報酬機會高，若進一步搭配優先擔保利基，耐震防禦力將大幅提升。

群益全球優先順位非投資級債券基金經理人徐建華指出，預期非投資等級債違約率還將處於偏低的水準，待政策不確定性降低以及經濟風險改善後，仍可望吸引資金回流，帶動非投資級債利差收斂，後市表現仍不看淡。