美國普查局公布報告指出，11月耐久財訂單減少2.1％，減幅高於市場預期，顯示經濟成長走疲。
美國11月耐久財訂單總額達2,706億美元，衰退2.1％，表現不及10月的成長0.7％與市場預期的減少0.6％。核心耐久財訂單雖成長0.2％，但增幅低於預期，顯示企業投資成長力道偏弱。
利率上揚衝擊美國民眾對房屋、新車與其他高價產品的需求。此外，全球經濟走疲也不利美國出口。
美國普查局公布報告指出，11月耐久財訂單減少2.1％，減幅高於市場預期，顯示經濟成長走疲。
美國11月耐久財訂單總額達2,706億美元，衰退2.1％，表現不及10月的成長0.7％與市場預期的減少0.6％。核心耐久財訂單雖成長0.2％，但增幅低於預期，顯示企業投資成長力道偏弱。
利率上揚衝擊美國民眾對房屋、新車與其他高價產品的需求。此外，全球經濟走疲也不利美國出口。
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