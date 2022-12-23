美國普查局公布報告指出，11月耐久財訂單減少2.1％，減幅高於市場預期，顯示經濟成長走疲。

美國11月耐久財訂單總額達2,706億美元，衰退2.1％，表現不及10月的成長0.7％與市場預期的減少0.6％。核心耐久財訂單雖成長0.2％，但增幅低於預期，顯示企業投資成長力道偏弱。

利率上揚衝擊美國民眾對房屋、新車與其他高價產品的需求。此外，全球經濟走疲也不利美國出口。