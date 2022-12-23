九合一選舉，民進黨慘敗。總統蔡英文21日在臉書發文檢討敗選，並突然表示下周要召開國安會議。前民進黨立委郭正亮認為，蔡英文開國安會議，要表明的就是，她才是老大；而她寫臉書檢討敗選，則是在指正檢討方向，她檢討的才是對的，而不是副總統賴清德所講的論文抄襲、黑金、忽視基層等問題

郭正亮23日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，因為民進黨現有的機制，除了開中常會，請大家來一下，若涉及行政的部分，就開行政立法協調會，黨主席是不能去的。而在野期間，往往要參選總統的都是黨主席；在執政期間，黨主席也一定是跟總統非常好的人。現在看起來，蔡英文不要提前放手。

郭正亮表示，蔡英文下禮拜要開國安會議，現在台灣哪有國安情境或是國安議題需要開會，了不起兵役役期要延長1年，不過這件事讓國防部長邱國正宣布不就行了，因此要表明的是，權力在她這裡，象徵性意味濃厚，也就是她才是老大，大家不要忘了。

郭正亮甚至認為，蔡英文寫臉書檢討敗選，也就是要指正檢討的方向，她這邊檢討的才是對的，而不是副總統賴清德所講的論文抄襲、黑金、忽視基層等問題。蔡英文臉書提及「我們整體數字不錯，是民間的感受有落差」，這個態度就是要說其實她也不錯，是政務官沒有溝通好。