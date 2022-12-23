慈德宮管委會已經公告明年1月1日起，無限期停止擺攤。（摘自當地臉書社）

台中市大甲區日南夜市已有數十年歷史，擁有70、80個各式各樣攤販，是大甲溪北民眾長期以來吃喝玩樂的好去處。由於攤位位於慈德宮前廣場，主要為宗教設施保留地，違反都市計畫法，熱鬧繁華的夜市將於年底熄燈，下周三(28日)為最後一次擺攤，許多民眾均相當不捨。

日南夜市攤販表示，近期聽到一個消息，日南夜市只能營業到月底，夜市文化已漸漸在台灣消失，身為在地人，不希望在地文化從此消失，日南夜市已經有數十年歷史，是日南地區大家從小逛到大的夜市，充滿了回憶，也是附近居民每星期三的小確幸，可以吃美食、玩遊戲、逛逛的地方。

慈德宮管委會副主委黃湘榕指出，日南夜市為宗教用地，台中市都發局表示不能有商業行為，12月已收到1張罰單，經過多次協調，也努力很久，但由於地目不符，也很無奈，管委會已經公告明年1月1日起，無限期停止擺攤。

市議員當選人李文傑表示，日南慈德宮夜市是大家共同的回憶，會儘速輔導夜市業者，利用周邊或附近合法用地，向市府經發局提出營業許可申請，讓夜市提供給溪北民眾更優質的購物環境。

台中市府說明，經詢該夜市負責人表示於今年12月2日接獲市府都發局依違反都市計畫法規定裁罰6萬元，目前土地所有權人之一的慈德宮，已在廟內公告通知攤商將於今年12月31日後停止營業。

另依「台中市攤販集中區設置管理自治條例」第4條規定，自然人、法人或團體得向經發局申請於台中市都市計畫商業區、公共設施保留地或非都市土地甲、乙、丙種建築用地設置攤販集中區；查該夜市主要範圍為宗教設施保留地，也有部分範圍屬公共設施保留地，後續業者可依相關規定於公共設施保留地或尋求新的適合地點提出申請，經發局將會協助審查並輔導合法。