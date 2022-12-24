根據美國政府今天公布的數據，全美11月個人消費支出（PCE）物價指數年增5.5%，較10月年增幅稍微降溫。儘管糧食價格居高不下，但對面臨物價飆高的家戶而言，這仍是個好消息。

法新社報導，美國官員正設法將其全球第一大經濟體降溫，上述通膨指標延續了近數月的下降趨勢，雖然不可能使當局大刀闊斧抑制物價的行動迅速放鬆。

美國商務部今天公布數據顯示，聯邦準備理事會（Fed）偏好使用的通膨指標PCE，11月年增5.5%。

這次增幅略低於10月年增幅6%，但仍大幅超過美國決策當局的長期目標2%。

在糧食價格推升下，從10月到11月，PCE月增0.1%。數據顯示，此一期間個人所得上升0.4%，家庭支出增加0.1%。

美國今年消費物價飆漲，又因供應鏈堵塞和俄烏戰爭而加劇，導致聯準會快速升息，以期紓緩需求。

聯準會今年已調升基準利率7次，借貸成本增加對不動產等產業造成了打擊。但消費者支出適應力強，物價仍居高不下。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上週警告，對抗通膨還有待努力。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1111223