副總統賴清德23日到彰化鹿港出席禾火食堂青年座談，他形容，鹿港具備了「適合做夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活」的特質；並強調，文化是國家的根，而科技是國家的翅膀，希望未來和年輕人一同為這塊土地加油。

賴清德23日出席禾火食堂青年座談了解青年創業過程，致詞時表示，他想要了解青年夥伴們創意發想的過程，及創業中遭遇到的困難和挑戰。特別是在疫情期間，相信大家都遭受到很大的衝擊，政府提供的資源及補助是否能有效協助大家度過難關。

賴清德說，他也想透過座談，了解青年們返鄉或留鄉的動機，及對未來的台灣有什麼樣的想像和期待。

接著，賴清德逐一聽取青年夥伴分享創業實例，了解他們的創業理念、開店歷程，及如何克服疫情期間遭遇到的困難。對於青年夥伴們結合鹿港在地文化，發展地方創生也表達肯定之意。

賴清德說，看到大家踏實築夢，很替大家感到高興。他在擔任行政院長時推動地方創生，2019年是地方創生元年，他請教育部、經濟部、國發會等相關部會協助各地推動地方創生。目的是要讓年輕人有機會留下來，讓想回家的年輕人可以回家，發揮才能，甚至結合運用地方歷史文化、產業等各種資源去追求夢想。

他也分享台南經驗，並指出，他在擔任台南市長任內，爭取市區可以做民宿。很多年輕人想將老房子做民宿，卻違反法規。他認為台南市區和鹿港、萬華一樣，是最具有文化底蘊的城市，也是最能夠推動文化觀光、深度旅遊的地方。

他提到，當時他也編列預算幫助民眾修繕房子，並由文化局主動協助，修復一間一間的老房子，讓民宿一間一間開。年輕人在老房子裡，可以開咖啡店、從事藝術創作或其他創業，這是一件很棒的事情。

他說，鹿港具備了「適合做夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活」這樣的特質，他期許大家一起努力，讓年輕人願意留在家鄉發展自己的一片天。

賴清德表示，文化是國家的根，而科技是國家的翅膀。他很感謝大家今天的分享，讓他能夠知道年輕人的想法，也希望未來和大家一同為這塊土地加油。