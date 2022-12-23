日前台北市警察專科學校舉辦表演活動，有名小學妹在台上跳舞展現出姣好的身材，而台下的男同學紛紛拿出手機錄影，豈料，小學妹的肩帶在跳舞過程中不慎滑落，其上胸也呼之欲出，所幸小學妹有穿Nubra並及時發現，趕緊將肩帶拉起並轉身，但此舉已經引起男同學陷入瘋狂直呼「掉了！掉出來了！」。

據《ETtoday新聞雲》報導，19歲的小學妹擁有E級上圍，而當天在台上表演時是歌唱總決賽，她本身並非熱舞社，舞蹈動作都是自學，而小學妹也擔心此次事件造成校方困擾，也怕外界對警專貼負面標籤。

警專小學妹台上熱舞肩帶不慎滑落，讓台下男同學陷入瘋狂。（翻攝自臉書爆廢公社）

校方也表示，當天活動表演前，學生們都有做好安全防護措施，因此外傳學生熱舞表演險「露點曝光」，經現場老師證實實係屬誤導。

該影片也在網路上曝光，網友紛紛留言表示「很好啊，年輕就是有本錢」、「誠意十足啊」、「我就問。是在嗨什麼？」、「有貼胸貼是在興奮啥」、「下面學員搞的好像沒看過胸部一樣」、「不是有new bra嗎? 在高潮什麼」、「那個黏在上面的衣服就算掉了它也不會掉」、「真的是博眼球」、「那個胸部應該有E以上」。