《美麗島電子報》搶先曝光的12月國政民調，總統蔡英文的滿意度居然跌到38.9％，不滿意度高達58.2％；行政院長|蘇貞昌不滿意度則高達59.8％，差點破6成，滿意度僅34.7％。至於政黨好感度則讓人出乎意料，民進黨的好感度34.5％，國民黨39.7％。

黃世聰23日在《關鍵時刻》節目中表示，民進黨現在處於崩潰之中，《美麗島電子報》國政民調從11月到12月，可以看到一個趨勢，就是11月時，當時蔡總統的不滿意度，剛好超過滿意度，差距只有3%，可是現在不滿意度是58.2％、滿意度38.9％，不滿意度開始飆升。而蘇貞昌的不滿意度也在飆升中。

至於政黨好感度，黃世聰接著表示，國民黨沒有做什麼事情，結果民進黨整個政黨的形象，已經輸給了國民黨。民進黨的好感度34.5％，國民黨是39.7％。很難得看到這樣，民進黨的好感度居然在12月裡面崩跌了7.8%，不滿意度56.5％已經過半，國民黨則只有46.3％。

另外，針對希望誰擔任下一屆總統？若由副總統賴清德、新北市長侯友宜對決，侯友宜以51.4％領先賴清德的35.7％。