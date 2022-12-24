民進黨副秘書長林飛帆22日晚間在臉書發出檢討文，直接點名台南黨內地方要角，稱「議會不該成為郭信良或郭再欽的禁臠」，前中執委郭再欽23日宣布退黨，並反酸「林飛帆是月領9萬高薪的大官，全國年輕人都很羨慕他」、「他願意承受，以保住台南子弟的官位」。媒體人黃揚明也在臉書發文建議林飛帆，應該做出實際行動證明是真的關心台南，並提出三個方法讓他參考。

黃揚明給出的第一個方法，是要林飛帆率領七股、北門等地的光電受害抗爭民眾衝進市政府、佔領市長室，展開「公民不服從」，並要求市政府退回光電利益，簽署不碰黑金承諾書。

第二個方法則是要林飛帆，成立「We Care台南」團體，要求台南市府必須徹查黑金、槍擊案、爐碴案等。

而黃揚明提的最後一個方法，則是希望林飛帆成立成立「市民組合」（或是「糖市前進」）等政治上第三勢力，並且退出民進黨，參選台南立委。他聲稱，只要林飛帆能做到以上其中一項，自己就從此以後對他畢恭畢敬，並貼心提醒林想要執行這些計畫，首先要把戶籍遷回台南市。