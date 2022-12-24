台灣自行車產業供應鏈大團結、攜手減碳大作戰！由全球自行車產業製造龍頭－巨大（9921）集團出面號召、58家自行車產業供應鏈共同響應的「中華自行車永續聯盟協會（BAS）」，召開成立大會暨第一屆第一次會員大會，巨大集團執行長劉湧昌高票當選首屆理事長！

中華自行車永續聯盟協會正式成立後，承諾遵循會員減碳責任，包括兩年內完成溫室氣體碳盤查，以及單位產品碳足跡每年至少減碳3％，目標為2030年每台車減碳40公斤或至少減碳25％！

因應全球暖化議題，歐盟率先提出碳邊境調整機制（CBAM），未來自行車產業供應鏈輸歐盟，都將面臨高額碳關稅。因此，今年六月初，巨大集團邀集32家自行車業界企業領袖，召開「自行車永續聯盟」籌備會議，提出產業的ESG永續倡議並打造一個產業鏈專屬平台「自行車永續聯盟Bicycling Alliance for Sustainability（BAS）」，制定出BAS成立的五大任務，包含協同產業內外部資源、帶領供應鏈低碳轉型、內化自行車產業ESG標準、面向消費者倡導ESG行動、其他有關自行車產業ESG議題之研究與討論。

本月22日下午，「中華自行車永續聯盟協會」在台中召開成立大會暨第一屆第一次會員大會，58家自行車產業供應鏈中重要企業均參與成為會員，包括巨大、美利達（9914）、桂盟（5306）、利奇（1517）、明係（6804）、正新（2105）、建大（2106）、政伸（8481）、亞獵士、台萬、榮輪、速聯、彥豪、極點、Trek、維樂、鋐光、維格等等。

巨大集團因有感於台灣自行車產業供應鏈紛紛外移中國大陸、越南，造成產業空洞化危機，2002年與美利達集團帶頭創立「台灣自行車產業聯盟（A－TEAM）」，讓產業供應鏈成功轉型且台灣升級為高單價自行車的製造基地。

20年後，巨大集團再度出面號召自行車產業大團結，催生成立「中華自行車永續聯盟協會」，由巨大集團執行長劉湧昌出任首屆理事長，與同業攜手展開減碳行動，以因應歐盟先提出碳邊境調整機制。

中華自行車永續聯盟協會表示，鼓勵會員積極承諾遵循國際人權公約、投入自行車道環境養護，並期許聯盟會員主動於企業官方網站中揭露ESG資訊，以展現公開透明且有穩定可持續發展歷程，進而帶動其供應鏈上游廠商在ESG工作上的行動。