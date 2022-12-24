真是塞翁失馬！美國密西根州一對夫妻，在家為了「誰該出門去購物」老公跟老婆互相爭論，最後太太吵輸了，負責出門採買東西，結果她在離開連鎖超市克羅格（Kroger）之前，順路購買一張「密西根州百萬VIP」刮刮樂，竟然贏得400萬美元（約新台幣1.2億元）獎金，瞬間扭轉命運，成為超級幸運兒。

這名中獎的妻子，向密西根彩券公司（MichiganLottery）透露，在感恩節前一天，老公問她能不能去商店買隻火雞，因為他沒時間。但由於他們夫妻雙方都很忙碌，本來在反覆爭論誰該去商店，最後妻子吵不過老公，只好答應由她採買。

後來妻子因為心血來潮買了一張「密西根州百萬VIP」刮刮樂，一開始她只對到一個數字，也沒特別刮出實際中獎金額，後來是因為登入樂透APP，掃碼看結果，顯示她贏得400萬時，「我開始發抖並且感覺無法呼吸，我的家人還以為我心臟病發了！」

幸運刮中高額獎金的妻子，計畫將用這筆現金來支付帳單、翻修房屋，並把剩下的錢全部存起來，當成自己退休的養老金。

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