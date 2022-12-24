每逢上下班交通尖峰時間，為數眾多的機車騎士呼嘯而過，說是宛如螞蟻雄兵般，一點也不為過！說到騎機車，已然成為許多年輕人生活中不可或缺的一部分，不過，千萬別輕忽因為意外帶來的傷害與衝擊，不容小覷。根據衛福部公布國人10大死因，其中事故傷害相較於前一年「持平」位居第7，尤以15至24歲的年輕人，意外死亡比例最高、近50％；換句話說，每2個死亡的年輕人，就有1人是死於意外事故。

想想15至24歲的年輕人，正值花季雨季的黃金階段，青春剛剛發芽，如果因為一次意外事故而斷送生命，豈不悲哉？正所謂「最怕奮鬥奔小康，一場意外全泡湯」，小花平台保險顧問建議年輕人還是得將風險保障視為優先，因為意外總是讓人無法預期、說來就來，只能超前部署，才能有效避免憾事發生。

年輕人及早學創富，提早退休不是夢！

都說年輕人是社會的棟樑，本周小花平台保險專題以年輕人保障為題，提出專業保險規劃建議，尤其要趁早建立理財好習慣，那麼想要盡早達到財富自由，就不會是夢！以下小花平台保險顧問提出掌握「先求有再求好、重保障輕儲蓄、先定期後終身」最高投保3原則：

原則1、先求有再求好

正所謂：「天有不測風雲，人有旦夕禍福！」尤其新冠肺炎疫情「病毒傳播不停歇」，更是讓人對這句話深有所感：在應對不可預知的未來時，首重的是自己要有能夠承擔風險的能力，

原則2、重保障輕儲蓄

考量年輕人可能遭遇的突發風險，諸如：疾病或是發生意外事故嚴重時，可能造成癱瘓甚至有致命威脅，建議將壽險、意外險列為優先考量的險種，如果因為疾病或是意外事故不幸身故時，留有一筆保險金給家人或是自己重視的人，不論是作為生活費或是其他用途，讓他們可以繼續支撐生活。