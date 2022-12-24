元旦起有不少新制上路，《中時新聞網》整理出懶人包，其中基本工資、國民年金保費率、勞保費率調整等攸關民眾的荷包，另外一大重點則是民法下修18歲即為成年人，為18-20歲的民眾解鎖更多權利。

《基本工資及勞工相關》

▍基本工資調漲

基本工資月薪從現行25250元調至26400元，調升1150元，而打工族的時薪也由168元調至176元，調高8元。

▍國保費率上調至10％。

國民保險費率從9.5％調升到10％，月投保金額從18282元調整為19761元，一般被保險人每月也將增繳144元的保費，每月則需繳交1186元。

▍勞保費率調漲至12%

勞保普通事故保險費率從原先的11.5%調升為12%（含就業保險費率1％) ，2023年勞工的平均保費增加36元。

若以明年的基本工資26400元計算，每名勞工每月保費需額外負擔53元，雇主每月每名勞工則增加185元，政府補助保費每月增加26元。

▍員工被選為「國民法官」，雇主應給予公假。

2023年起只要年滿23歲、各行業的一般國民，在法院轄區內連續居住4個月以上，就有機會透過「隨機抽選」方式參與重大刑事案件的審判，公假期間雇主應照給付工資，不得扣發全勤獎金。

《民法18歲成年上路》

2023年起，年滿18歲國民，屬《民法》完全行為能力人，能自行從事具有法律效益的行為，如租房、租車、開立銀行帳戶、辦理貸款、開公司、申辦手機門號、辦信用卡（即期貨開戶仍要年滿20歲才放行）；醫療方面，也能自行決定是否活體捐贈器官、參與生物檢體採集、末期患者也能自由選擇安寧緩和醫療。

由於我國目前結婚年齡規定男生須滿18歲、女生須滿16歲，《民法》修法後，男女皆需滿18歲才能夠結婚。

2023年起，只要年滿18歲即屬民法完全行為能力人。（示意圖／羅永銘攝）

《郵政、股市相關》

▍郵政數位存款帳戶開放臨櫃辦理身分驗證作業

郵局線上開立數位存款帳戶，除現行以自然人憑證驗證身分外，新增本人得親持雙證件到郵局窗口辦理，112年1月3日（上班日）開始實施。

▍年滿18歲可臨櫃辦理儲蓄業務

配合《民法》將成年年齡下修至18歲，明年起18至20歲客戶也開放自行「臨櫃」辦理儲匯相關業務，不須再經法定代理人同意，112 年1月3日（上班日）起實施。

《生活相關》

▍台北市飲料店循環杯上路

自2022年12月1日起，台北市實施飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯、包含生物可分解塑膠材質PLA杯；2023年1月1日起，循環杯新制上路，連鎖便利商店業及連鎖速食店業者，至少要有5%門市提供循環杯借用服務。

《交通相關》

▍停止補助市區客運購置柴油大客車。

為達到2030年市區公車全面電動化目標，2023年起市區客運車輛汰舊換新及新闢路線購車，將改為僅補助電動大客車，柴（汽）油大客車不給予補助。