台積電位在亞利桑那州鳳凰城的新廠本月已經正式移機，另還追加1座3奈米晶圓廠，投資金額從120億美元加碼到400億美元（折合新台幣約1.2兆），日媒以「台積電面對中美對立的無奈」為題撰文，分析台積電創辦人張忠謀曾多次示警美國製造成本太高，也缺乏製造人才，但先前美國眾議院議長裴洛西訪台，中國實施軍事演習等，讓人感覺到兩岸的地緣風險升高，加上中美科技業對立，台積電不得不增加在海外的投資。

報導指出，美國商務部10月初對中國祭出新一輪晶片出口管制，中美的半導體產業面臨脫鉤，限制措施禁止台積電為中國企業代工其擅長的尖端邏輯半導體，而且台積電無法在上海和南京的工廠讓擁有美國國籍或美國綠卡的人來從事工廠操作或技術開發工作，根據統計，在台積電銷售額中，中國企業占比到已由2019年的20％縮小到2021年的10％，

由於美國要求各西方同盟國跟進封殺中國晶片業，如果各國響應，半導體產業不斷脫鉤，對台積電來說是更嚴重的問題，而台積電為降低地緣政治風險加速分散布局，在美國、日本，甚至歐洲等設廠。

半導體行業資深人士表示，該行業最重要的是確保和長期留住優秀人才，他指出，美國大廠英特爾之所以在製造技術競爭中落後台積電，就是因為技術人員和製造人員的離職率高，難以累積技術。

報導提到，台積電積極在海外設廠，其中最大的課題是留住人才，在跳槽率高的美國，要想長期留住人才，需要在報酬等方面付出高昂的成本，在半導體製造企業不斷減少的日本和歐洲，要有負責製造工藝開發的技術人才也不容易。

報導最後總結， 台積電是全世界最強的半導體製造企業，能否克服地緣政治學危機這一最大困境備受關注，建立成功模式的張忠謀已經91歲，台積電難以一直依賴他，今後將考驗的是接班人的實力。

另根據英國金融時報報導，台積電明年初將派團隊前往德國，進一步與當地政府商談在德國德勒斯登興建首座歐洲工廠，台積電對此則表示，不排除任何可能性，但目前沒有具體計畫。