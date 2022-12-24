史上最重打炒房政策的《平均地權條例》修正草案，可望農曆年前過關，投資客拋售恐爆逃命潮。事實上，今年在央行升息壓力下，8月起房價已開始鬆動，北市的北投、大同和中山三區跌幅約20%左右，若以每戶40坪的均價來看，南港區、大同區跌價都超過450萬最多。對此，專家分析兩大原因，包括大坪數非市場主流，以及無電梯老舊公寓難支撐房價。

政府祭出打炒房5招，包括限制預售屋紅單轉售、建立檢舉獎金制度、私法人（公司、企業）購屋採許可制、預售屋解約申報及重罰炒作行為。其中明訂若炒房明顯影響市場秩序或壟斷轉售牟利，最高可處5000萬元罰鍰。

代銷業者表示，政府一連串打房，加上央行持續升息，巿場來客量與成交量都急凍，部分個案甚至一周都沒客人要看屋，質疑選在房巿急凍下重手，背後有政治目的。

其實在市場資金緊縮，全球進入升息循環，房地產市場買氣已明顯下滑。好房網報導，台南市不動產估價師公會針對六都實價登錄資訊彙整，今（2022）年8月至12月調查顯示，台北市每坪從70.67萬跌價到67.48萬，若以每戶40坪均價變化來看，9月與12月查價相較，台北市平均跌價約128萬，但南港大跌517萬，大同區也跌了487萬，兩區跌勢最慘烈。

東龍不動產專任委託部經理陳泰源指出，政府打炒房出重手、銀行升息，以及買家觀望不追價等因素，導致今年房市價跌量縮。

他分析，南港整體房市以大坪數產品為主、占了近8成，總價多數逾3千萬元，而在近年低總價的小宅當道之下，大坪數相對難脫手，房價跌勢明顯也不意外；大同區則因3、40年以上的無電梯老舊公寓居多，與目前民眾購屋偏好電梯大樓、屋齡新的條件不同，因此呈現買氣低迷，房價也難獲得支撐。

此外，北市的北投、信義、中正、內湖區同樣出現房價下跌走勢，大直甚至有賠售出場，「西華富邦」6樓戶10月底以總價2.3億元成交，屋主持有7年，仍大賠427萬元。