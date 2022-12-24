美國航太總署（NASA）2018年發射的火星著陸器洞察號（Insight），在過去4年協助科學家探測火星內部結構，推翻許多過去對火星的假設，但如今卻不會再向地球回報通訊，因為洞察號傳完在最後一張火星照片後，已經供電耗盡，無法再運作。

商業內幕報導，NASA斥資8.13億美元打造的洞察號，由於太陽能電池板堆積越來越多沙塵，導致其電力生產逐年下降，今年中NASA就已經為其壽命倒數計時，12月15日回傳它在火星拍的最後一張照片後，最後在12月18日起再無聲息，不再回應地球控制中心。

洞察號與好奇號、毅力號等著陸器不同的是，前者是定點探測，而後兩者是在地表移動的火星探測車。此外，好奇號及毅力號都是核動力電池為動力，不需要陽光維持運轉，而洞察號則是太陽能電池板。

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ — NASA InSight (@NASAInSight) December 19, 2022

但也因為如此，積塵過多的洞察號動力逐年下滑，直至如今無法回應地球控制中心。自2022年5月起，洞察號每日動力產出僅為剛著陸時的十分之一，NASA工程師雖曾試圖指令洞察號晃動以清除沙塵，但沒有效果。

NASA聲明稿指出，「我們在過去4年中，一直將洞察號視為我們在火星的朋友和工作夥伴，所以這很難說再見，但它已經獲得當之無愧的退休生活」。

洞察號在任務期間探測到超過1300次火星震、1萬多次塵暴，以及隕石撞擊火星產生的震波和大氣波動。而它所探測火星震及內部火山活動，也與科學家過去認為火星是顆貧瘠又消沉的火星截然相反。

NASA至今仍在嘗試聯繫洞察號，尚未正式宣布任務結束。