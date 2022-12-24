台南接二連三傳出學甲槍擊案、經發局長陳凱凌涉貪，正副議長選舉也充斥黑金等傳聞，民進黨副祕書長林飛帆昨發文質疑「台南亂象是集體鄉愿忍讓的結果」，點名台南市長黃偉哲應深惡痛絕面對沉痾。黃偉哲23日晚間在臉書回應，「支持檢調偵辦、勿枉勿縱，我們也會更努力，重拾民眾信任。」

黃偉哲表示，針對九合一選舉，黨內表現得不夠好是事實，如同賴副總統和陳代理主席所說，所有黨公職，包括我在內都有責任，我也願意從台南市開始檢討起。

黃偉哲直言，關於經發局陳前局長的涉案部分，全力支持檢警調的辦案，對於台南市政府的局處首長，我已要求必須簽署廉政公約，自我約束、也讓全民監督。

黃偉哲強調，針對台南市議長的選舉糾紛，我已請警方務必加強保護每一位議員的人身安全，不容許任何威脅、恐嚇的行為。

黃偉哲最後也說，支持檢調偵辦、勿枉勿縱，「我們也會更努力，重拾民眾信任。」