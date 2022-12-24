和公婆一起住要不要鎖門？有人妻表示，某次在家中臥室換穿內衣時，疑似公公聽到孫子的哭聲，便衝了進來抱孫子安撫，而當下還在換穿內衣的她，就這樣與公公四眼相對，讓她感到「尷尬要死」，但對於公公衝進來的狀況，她也不知道「要不要告訴老公？」；對此，大多網友表示要據實和老公回應，但也有網友認為公公應該不是故意的，說了怕尷尬。

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她表示某次在臥室裡穿內衣，公公聽見孫子的哭聲，便跑進來抱孫子，而當下還在更換內衣的過程中，就被公公給撞見，自己感到「尷尬要死」，經過這件事情之後，她上網求問網友「要不要告訴老公呢？」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「要，但是基本上我進房間就直接都鎖門了」、「當然要講

我會跟老公說，你爸看見我的身體了之類的」、「應該要鎖門就要把門鎖好，長輩的想法真的很難懂」、「實話實說就好」、「要，小心妳公公會不會有異常舉動」、「他的爸爸那麼沒有禮貌當然要講啊」、「跟公婆住，換衣服一定要鎖門的啊」。

不過也有網友認為「沒必要吧，下次注意就好」、「下次記得要先鎖門，看起來他也不是故意的，雙方都有錯，一個沒鎖門一個沒敲門」、「我是覺的先不要給老公講，以後自己要鎖門，一些老人家沒習慣敲門，應該公公也不是顧意的」、「不是故意的不需要，惡意偷窺才是變態」、「公公聽小孩哭聲進去抱，應該不是故意的。不用跟老公說以免尷尬」。