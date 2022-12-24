女星劉心語在參加超夯實境節目《全明星運動會4》後，認真賣力模樣成功圈粉無數，近日她上節目《醫師好辣》分享曾忍痛完賽，當下以為只是「吃蘿蔔」，事後才發現已經骨折；最後因為沒有及時處理，在經過手術後2個月，她的手指已經失去功能，至今無法伸直。

日前劉心語在節目《醫師好辣》聊到先前在《全明星運動會4》中受傷的經驗，她在12碼足球競賽擔任重要的守門員，沒想到在一次撲球時，成功擋住敵隊攻勢，但她也傷了左手無名指；當下劉心語以為只是「吃蘿蔔」，繼續專心比賽，但在下場摘手套後，才發現手指已經彎曲變形，驚人的是，她還是忍痛完成當天所有賽程。

在當天錄影結束後，劉心語立刻去醫院掛急診，經檢查確認左手無名指骨折，沒想到她為了之後的比賽，延後手術時間，先用固定器；直到被一名教練注意到，建議她即刻動手術，否則手指無法恢復原樣，劉心語才安排時間盡快動手術，手指裡打了2根鋼釘，但在拔除後，至今2個月都無法正常伸直了。

劉心語錄製《全明星運動會》時左手無名指骨折，但選擇忍痛完賽，事後動手術仍無法恢復原樣了。（圖／摘自《醫師好辣》YouTube）

節目中醫師表示，第一是撕裂性骨折接口是碎片，傷口不平整；第二就是傷後拖太久造成韌帶沾黏，沾黏之後傷處就會變形，關節活動度已經被犧牲掉，所以很難恢復原先靈活的狀態。

劉心語過去以穿低胸、細肩帶火辣打扮幫母親賣魚，被網友冠上「最美魚販」封號，外型亮麗的她進軍演藝圈後，除了有推出單曲，也成為談話節目的常客，在加入體育實境節目《全明星運動會》後，人氣更是越來越旺，即使一度陷入霸凌傳聞，還是獲得不少粉絲支持。