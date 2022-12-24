民進黨立委候選人吳怡農話題不斷，近期面對對手王鴻薇的辯論邀約，以「非常不信任王能不噴口水、抹黑」為由拒絕，在面對記者提問此事時也不做回應。對此，國際政治專家賴岳謙認為，立委腦袋應要清晰和專業，吳怡農不參與辯論實在是「不太像話」，也呼籲他，應該更勇敢的面對戰鬥。

賴岳謙昨（23）日在政論節目《新聞大白話》表示，立法委員就是民意代表，要為人民在國會殿堂上質詢官員，「若官員敷衍你，就應該跟他直接對話了」，所以立委的腦袋一定要清晰、專業內行，並且經得起辯論。

賴岳謙指出，自己有在選區聽過控訴吳怡農被抹黑的廣播，但他認為，若是怕抹黑、謾罵，那就更應該參加辯論，讓人民來看誰抹黑、亂罵，並做出最終決定。因此賴岳謙也喊話吳怡農，表示既然王鴻薇已經下了戰帖，「男生應該要尊重女生，怯戰不好吧？」所以更應勇敢的面對戰爭、出來打一場仗。

賴岳謙也直言，他認為吳怡農現在面臨的難題，是因開出來的政見實在是太不像話了。他質疑，吳怡農提出了松山機場遷建的計畫，但是否有問過總統蔡英文、交通部、國防部同意了嗎？而在國土防衛隊的政見方面，賴岳謙指出那是美國的制度，「美國的制度與台灣的制度一樣嗎？你（吳怡農）到底了不了解？」