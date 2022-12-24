國內知名產銷履歷檸檬業者軒禾農產品運銷合作社，近日驚傳因周轉不靈倒閉。國民黨立委鄭麗文質疑，民進黨、屏東縣政府、農委會主委陳吉仲過去大力推薦軒禾，農糧署更補助超過440萬，結果軒禾僅2年就倒閉，難道農委會已淪為補助會，給錢連訪視都不用做嗎？

鄭麗文昨（23）日在臉書表示，早在2019年，屏東縣政府就在官網大讚軒禾契作產業永續經營，補助該合作社300萬元的冷鏈設備；2020年軒禾將檸檬汁賣到美國，獲屏東縣長潘孟安力挺，大讚「這不是 MOU！是貨真價實的訂單」；為農委會產銷履歷代言時，陳吉仲也特地在臉書發文。

鄭麗文認為，就是因為有官方掛保證、有縣長力挺，還有農委會主委推薦，才讓民眾對其不起疑，不料現在卻傳出軒禾拖欠許多農民、廠商貨款，且因為該合作社獲得農委會支持，銀行也大方給予借貸，導致如今債務累積恐超過上億元。

鄭麗文怒批，民進黨為了大內宣、秀政績，補助隨便發，沒多久就跳票，似乎已成不變的定律，包括再生能源、居住正義、10年內不漲電價等承諾全都跳票，行政院花323億的「班班有冷氣」變成「校校會限電」，班班吃石斑也沒做到，如今補助檸檬汁外銷20年，結果才2年就倒閉，「難道DPP對人民的承諾，實際上只有10％可信？現在主委又借調期滿回學校，民脂民膏打水漂，爛攤子誰來處理？」