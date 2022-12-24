中天新聞台2019年因批評政策，來賓評論農委會主委陳吉仲不適任等，遭國家通訊傳播委員會（NCC）連3罰，但日前台北高等行政法院認定中天有合理查證，將3案全數撤銷。對此，國民黨台北市前議員羅智強表示，2024不管是誰當總統，為中天平反都是新總統責無旁貸的義務！

羅智強日前在臉書表示，中天新聞台2019年遭NCC以違反事實查證原則，三度裁罰共計160萬元，還將之列為不讓中天換照的「罪行」，但台北高等行政法院審理後認為，中天製播的新聞及節目內容，均提出可信為真實的證據資料，因此沒有違反事實查證原則，NCC的裁處全數被撤銷。

「北高行的判決，不僅認證『陳吉仲是有史以來最不適任的農委會主委』，更再次證實NCC就是民進黨的最大側翼打手！」羅智強指出，媒體監督政府是天職，新聞自由更受憲法保障，但NCC不但未維護媒體不受外力干預的自主性，反而成為干預媒體自主的來源，且多項裁罰的結果最後都是中天告贏，「基於這些不合法裁罰，所做出不予換照讓中天關台的行政處分，又豈能合法？」

羅智強說，「2024不管是誰當總統，平反中天，補正台灣被民進黨摧殘的新聞自由，都是新總統責無旁貸的義務！」