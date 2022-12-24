【愛傳媒林銘聰專欄】到過「霧峰林家宮保第園區」參觀過的朋友們，您在宮保第二進觀看到「狄仁傑望雲思親」彩繪圖嗎？

唐朝武則天時期宰相狄仁傑（630-704年，字懷英，號德英，並州晉陽人），從小家境貧困，但他勤奮好學，後來當官後秉持清廉、秉政以仁、剛正不阿、執法嚴明，深受人們的敬重。尤其皇帝對他更是非常信任，多次奸人欲加害都無法達成目的。他生前長期在洛陽做官，居住在尚賢坊。死後葬在洛陽，他的墳墓就在今洛陽白馬寺附近。

故事一：狄仁傑由閻立本（601-673年，雍州萬年縣人，官至中書令）舉薦，授山西並州都督府法曹。在去並州赴任的路上，一行數人路過太行山，登上山頂，極目遠眺，只見南方的天空中只有一片白雲形單影只地飄動著，狄仁傑觸景生情，睹物思親，對身邊人說：「那片白雲底下就是我父母居住的地方啊。」他呆呆地站在那裡，望著那緩緩飄動的白雲，心中滿是對遠方父母的思念，直至白雲飄去，才同友人一起下山。從此流傳下了「望雲思親」的佳話。

故事二：狄仁傑事母至孝，公私分明，更能憐人孝行。當時同一知府的同事，參軍鄭崇質家裡有年邁多病的母親，又恰好該他出使偏遠的地方。奉詔出使邊疆之際，母親得了重病，如果這樣離去，無法在身邊侍候，心中非常悲痛。狄仁傑知道鄭崇質的痛苦心情之後，於是向長史藺仁基建議特此奏請皇上代替鄭崇質前去。狄仁傑的父母親住在河陽（今河南沁陽），有一天狄仁傑出外巡視，途中經太行山。他登上山頂，回頭遠望。向下看著雲，看見一朵白雲飄飛，對左右隨從說：「我的親人就住在白雲底下。」徘徊了很久，也沒有離去，禁不住流出了思親之淚。直到白雲移了位置，他才離開。原來，白雲引發狄仁傑的思親之情，但他仍強忍對父母的思念，一心為朝廷盡忠。

狄仁傑望雲思親處位於橫望鎮（即今山西晉城澤州縣小口隘），位於天井關村以南12公里處的太行絕頂，為晉豫古道上的重要關口，橫望隘也叫小口隘。小口隘位於小口村南的山樑上，兩邊山嶺高峻，崖懸溝深。隋大業三年，隋煬帝南上太行，欲到河南沁陽的御史張衡家中，為此專門開道九十里，由此通過。後北宋大將焦贊在此修築城寨，防守關口，故曰焦贊城。目前焦贊城已不存，而孟良寨由於修築堅固，至今整體寨牆仍屹立在太行山的高崗上。

太行山又名五行山、王母山、女媧山，或作太形山。中國東部地區的重要山脈和地理分界線。跨越北京市、河北省、山西省、河南省四省市。北起北京西山，南達豫北黃河北岸，西接山西高原，東臨華北平原，綿延400餘公里，為山西東部、東南部與河北、河南兩省的天然界山

古人云「忠臣必出於孝子之門」，狄仁傑可以說是最好的例子。世間重視美德，百善孝順為先。孝順的人時刻把父母放在心中，最常見的事物也會引起他們對父母親的思念。霧峰林家宮保第二進的「狄仁傑望雲思親」彩繪圖，是對於後代子孫的教育題材，表達「孝順」是家族最重要的傳統精神。

二十四孝中的「望雲思親」，後代人作詩稱讚狄仁傑：

「朝夕思親傷志神，登山望母淚流頻；

身居相國猶懷孝，不愧奉臣不愧民。」

作者為洪霞文化交流協進會執行長、霧峰林家第九世

照片來源：作者提供。

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