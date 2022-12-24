地牛翻身！今（24日）5時17分在台東池上發生地震，地震震央即在台東縣政府北方 41.0 公里 ，位於台東縣池上鄉。地震深度：13.3公里。地震規模：5.2，最大震度台東、花蓮4級。
各地最大震度分別為：台東縣、花蓮縣為4級，台東市、桃園市、南投縣為3級，嘉義縣市、屏東縣、台南市為2級，雲林縣、屏東市、南投市、花蓮市、高雄市、彰化縣、台中市、台南市、宜蘭縣、新竹縣為1級。
不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。
地牛翻身！今（24日）5時17分在台東池上發生地震，地震震央即在台東縣政府北方 41.0 公里 ，位於台東縣池上鄉。地震深度：13.3公里。地震規模：5.2，最大震度台東、花蓮4級。
各地最大震度分別為：台東縣、花蓮縣為4級，台東市、桃園市、南投縣為3級，嘉義縣市、屏東縣、台南市為2級，雲林縣、屏東市、南投市、花蓮市、高雄市、彰化縣、台中市、台南市、宜蘭縣、新竹縣為1級。
不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。
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