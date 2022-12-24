台北市第三選區立委補選，民進黨吳怡農拒絕與對手國民黨候選人王鴻薇辯論，引發議論。前民進黨立委沈富雄表示，吳怡農每拒絕一次王鴻薇的辯論，就流失很多選票。加上總統級戰隊劉導、郭文彬出來幫吳怡農，卻一點都沒有用，看來「這個選舉的結果會很難看」。

沈富雄23日在政論節目《少康戰情室》中表示，吳怡農其實是11月26日大選的餘緒，也就是蔡英文所要的選舉，就是有一個他們認為很優秀，會贏的人出來。結果，出來的是一個最不適當的候選人，就跟前衛福部長陳時中一樣，現在已經搞得不上不下，可能會希望趕快結束垃圾時間，因對他來講很痛苦，也很為難。

沈富雄認為，吳怡農現在每拒絕一次王鴻薇的辯論，就流失很多選票。因為他拒絕的道理講不通，就是說王鴻薇沒有政見，還有就是他還沒看到王鴻薇開口，就曉得是來噴口水的，他為什麼要陪著噴口水呢？還說浪費社會資源，吳怡農講這些，沒有人聽得進去。

沈富雄指出，因為地方還有很多議員，還有比如民進黨中常委黃承國這些人，本來要幫他忙，現在也縮手了，都不幹了，所以中央在這麼短的時間內派人下來幫他，但是一點效果都沒有。

沈富雄舉例表示，就像電影「搶救雷恩大兵」一樣，雷恩大兵為什麼最後達到目的，是因為雷恩什麼事都不幹，而是由旁邊的人保護他的安全，一路送回家。現在大家則是要來搶救「怡農大兵」，但怡農大兵不能什麼事都不幹，選舉就是看怡農大兵個人的表現，其他人只能在背後籌劃、設計，給你什麼，還是要看，所以劉導、郭文彬下來幫他，一點都沒有用，看來這個選舉的結果會很難看。