明日12月25日就是縣市首長及議員就職的日子，順利連任的國民黨台北市議員游淑慧，卻在就職前夕爆出「當選證書失蹤」的消息。游表示，看到許多同事都刊出當選證書，她心想「咦，我的證書呢？」強調11月26日，她已由內湖、南港選民頒給她「當選證書」；至於那張中選會發的、上面有中選會主委李進勇署名的證書，她還真不知道供在哪。

游淑慧昨（23）日在臉書發文表示，她看到許多同事都刊出當選證書，讓她忍不住疑惑：「咦，我的證書呢？」游指出，11月26日，她已由內湖、南港選民頒給她當選證書，而那張中選會發的、上面有李進勇的署名的證書，「嗯，還真不知道供在哪。」

游淑慧喊話，馬上就要就職了，新的市府團隊、新的民意組成，「萬安團隊，請指教」，而她也還是會好好監督的，畢竟答應市民的一件都不能少，她希望「萬安加游」的組合，能夠讓台北更好。

此文獲得4000個讚、破200則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「哈哈淑慧真是太可愛了！」「淑慧永遠這麼幽默」、「1126那張證書比有綠官簽名的重要多了」、「淑慧本持初心，專業問政，一路走來，始終如一」、「萬安跟淑慧都要加油喔」、「期待新政府上任，能帶給台北新氣象」。