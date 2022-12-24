近期天氣寒冷，不只民眾懶得出門，捐血意願降低；心臟血管疾病及消化道出血的患者也大幅增加，重症病患對於血液需求量暴增，對醫療用血供應量造成極大壓力。對此，電競直播主Molly翎熹，也就是嘉義市準議員的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，就在社群平台上發文呼籲民眾踴躍捐血，並曬出火辣自拍照，引發粉絲暴動嗨喊：「貧血了，怎麼捐。」

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」日前獲選為嘉義市議員，摩拳擦掌為改善當地發展而努力。近日，她有感於嘉義市鬧血荒，於臉書及IG上PO出台南嘉義地區捐血中的數據配文表示：「22日血液庫存只剩下4.1天，其中A型、O型更是僅剩3天的庫存量。」呼籲有餘力的網友們能前往鄰近的捐血中心共襄盛舉，用愛心與你我一同捐血做公益。

此外，她在發文的同時更附上「祭品」照片。只見照片中她穿著一件長袖衣服配上黑色下身，乍看之下與過往的火辣穿搭有些不同。然而，仔細觀之，會發現衣服的下襬設計卻開了大洞，大秀「南半球」下緣。

吸睛的性感美照一出，立刻吸引諸多網友前來朝聖，嗨喊：「血液很容易集中錯地方」、「讚嘆偉大的衣服設計」、「看了熱血沸騰到立馬捐血，才發現自己貧血。」此外，也有網友放上南台灣血液庫存全告急的數據，一同呼籲：「捐血一袋、救人一命」、「捐血助己助人，百益無害。」