現代人性觀念開放，與另一半發生關係要保護好自己。一名女網友分享，某天和男友激戰，雖然過程中有戴保險套，但卻因為在男友射精後溫存太久，導致保險套脫落卡在陰道口，讓她很擔心會懷孕，也不知道該不該吃事後藥補救，引起網友討論，不少過來人一看猛搖頭，直呼原PO健康教育要重修，否則真的祝你好「孕」。

一名女網友日前在Dcard上發文表示，某天與男友激戰的時候，採用了女上男下的姿勢，但男友達到巔峰以後，她沒有立刻與男友「分開」，結果保險套竟然就這樣從男友身上脫落，雖然掉下來以後，保險套口卡在她的陰道口，但是因為最近剛好是危險期，讓她很擔心會不會懷孕。

女網友崩潰地說，男友知道狀況以後，告訴她保險套裡面的精液就算逆流而上，也不可能突破保險套、流到陰道裡，但她還是很憂慮，很怕一個不小心就懷孕，因此非常猶豫該不該去買個事後避孕藥來吃。

貼文引起網友討論，「會怕就吃吧！否則到時候問題更多」、「射完要馬上離開，如果擔心就別猶豫趕快去買來吃」「射完就是要馬上出來，因為男生隨時會軟掉，保險套已經被撐開了那個寬度不是軟掉的GG能撐住的」、「去重修性教育，射完要馬上離開，不然祝妳好孕」、「射完不離開，乾脆別戴套內射了，健康教育要重學？」