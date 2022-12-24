寒流一波接一波，基隆市一名曹姓老翁22日下午到小吃店飲酒聊天後，將小他17歲的蔡姓女陪侍帶出場，2人到附近旅館開房間，怎料激戰到一半曹翁疑似「馬上風」，雙眼翻白、趴倒在蔡女身上，失去呼吸心跳，蔡女嚇得趕緊跑到櫃台求救，但曹翁經送醫搶救後仍宣告不治。

據了解，曹姓老翁（70歲）22日下午到基隆市仁愛區一間小吃店，與蔡姓女陪侍（53歲）飲酒聊天，下午4時許，曹翁將蔡女帶出場，2人至精一路某旅館開房間，怎料激戰到一半，曹翁疑似「馬上風」，突然雙眼翻白，趴在蔡女身上一動也不動。

蔡女多次呼叫、拍打曹翁都未獲得回應，嚇得蔡女連忙穿好衣服，跑到櫃台求救，救護人員趕抵現場緊急將曹翁送醫搶救，但仍宣告不治。

經檢警相驗後，確認曹翁身上並無外傷，研判可能是曹翁患有心血管疾病，加上天氣寒冷，性愛過程又太激烈，才導致血管劇烈收縮，病發喪命。由於家屬無意見，目前遺體已交還辦理後事。