寒流今持續發威，且威力比昨天更強，最低溫出現在苗栗公館鄉4.3度，氣象局發布全台19縣市低溫特報，台東除外，其中台南以北16縣市是6度以下澄色燈號，非常寒冷。氣象專家吳德榮表示，寒流下周一白天起減弱，下周三至下周五受東北季風影響，北部、東部偶雨，降雨預計會持續到跨年、元旦。

氣象局發布全台19縣市低溫特報，其中台南以北16縣市是6度以下的澄色燈號，非常寒冷。(翻攝自氣象局)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日至下周一（26日）清晨，乾寒流籠罩，各地晴朗穩定，在陽光下或許不覺得很冷，但入夜後強輻射冷卻作用加持，氣溫降得非常低，今、明兩天本島平地最低氣溫仍在4度左右；民眾早晚應特別注意保暖，農漁養殖業要防範寒害發生。今日北部氣溫5至16度，中部6至22度，南部7至24度，東部8至23度。

吳德榮表示，下周一（26日）白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下溫暖舒適、晚微冷。下周二、三（27、28日）氣溫續升，西晴、東偶雨；西半部白天溫暖舒適、早晚微冷、日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周三下午起至下周五（28至30日）受東北季風影響，北部、東部偶雨，中南部晴朗穩定；冷空氣很微弱，北濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼。至於跨年、元旦（12月31日、1月1日）天氣，模擬仍是東北季風型態，但屬期末、不確定性大，迎風面各地會受到什麼程度的影響還需再觀察。