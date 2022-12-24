索馬利亞軍方的陸軍指揮官塔利勒（Mohamed Tahlil）將軍證實，軍隊在中謝貝利州（ Middle Shabelle ）的軍事行動擊斃了67名恐怖分子，使聖戰組織「青年黨」（Al-Shabab）在不到一週的時間內損失了217人。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）24日報導，塔利勒說，先前收到情報指出恐怖組織正在El-Ba'ad村附近聚集，準備襲擊國家軍隊，索軍遂在22日晚間先行展開攻擊。他說，軍隊在當地部族民兵的協助下，將繼續打擊與蓋達組織（Al-Qaeda）有關聯的恐怖組織。

Picture of the day: A female officer of #Somali National Army on frontlines in #Run-Nirgod town in #MiddleShabelle region, where the army liberated from #Alshabab terrorists in the early hours of Thursday. pic.twitter.com/svQR9qGzRb — Eng. Abdinur Mohamed Soofe 🇬🇧🇸🇴 (@SuldanGalmudug) December 23, 2022

國防部發言人阿諾德（Abdullahi Ali Anod）也表示，索軍22日在國家首都摩加迪休以北240公里的Runirgod行政區的軍事中至少擊斃了150名青年黨恐怖分子，其中包括該組織的5名外國戰鬥人員，是青年黨在該地區的最後一個據點，這是軍隊在不到一個月的時間裡解放的第2個戰略城鎮。

The State Minister for Defence Abdinur Dahir accompanied by the Commander of #Somali National Army, Ge.Odawa Yusuf and other SNA senior officials visited Alkowthar village in #MiddleShabelle region which was recently liberated from #Alshabab terrorists by Somali Army and locals. pic.twitter.com/H1U05RiDsm — JubbaOnline (@JubbaOnline) December 23, 2022

索馬利亞多年來一直受到不安全因素的困擾，而青年黨是主要威脅之一，至少從2007年開始，青年黨對索馬利亞政府和國際部隊發動了一場致命的運動，奪走了數千人的生命。

聯合國曾警告說，索馬利亞不穩定局勢日益嚴重，今年關於索馬利亞的定期報告詳細說明瞭青年黨和親伊斯蘭國的恐怖組織襲擊。

根據聯合國的估計，2018年索馬利亞的恐怖襲擊至少造成1518名平民傷亡，其中651人死亡，867人受傷，隨後是2019年的1459，其中591人死亡，868人受傷。