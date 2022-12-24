資深名嘴呂文婉說話風格犀利，是各大談話節目邀約對象，經常在臉書分享生活點滴的她，昨(23日)透露原本只是想燙個花椰菜，未料離開廚房時忘記關火，直到聞到燒焦味才驚覺大事不妙，讓她心有餘悸表示：「剛剛差點火燒厝」。

呂文婉表示原本只想燙花椰菜，結果到房裡接完電話後，便躲進被窩小瞇一下，直到聽見嗶嗶剝剝的聲音 ，這才想起鍋子裡裝了水正放在爐子上煮，接著便聞到濃濃燒焦味，嚇得她立刻奔進廚房，這時發現平底鍋已燒乾，而且煙霧瀰漫，對於自己疏失差點釀成大禍，讓她心有餘悸表示：「是腦霧嗎？！怎麼會犯下這麼嚴重的失誤，就只是燙個花椰菜，剛剛差點火燒厝」，但也慶幸只是燒壞鍋子，沒有釀成大禍。

眼見呂文婉經歷一場驚魂記，網友紛紛留言：「年關將近，凡事要安全」、「天冷會讓人忘東忘西，所幸只是虛驚一場，平安無事就好」、「幸好有驚無險，煮東西最好盡量別離開視線」、「廚房裝一個火災警報器以防萬一」、「煮東西時廚房的燈要亮著，就會注意了」、「要有一個觀念就是開火不離身」、「所以熄火離開，才是安全辦法」、「離開廚房最好是把火源都關掉」。