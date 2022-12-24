近期國民黨內「世代交替」話題正盛，國民黨台北市議員徐巧芯、徐弘庭皆表態，將挑戰選區黨籍資深立委費鴻泰、賴士葆。媒體人黃揚明昨(23)日在臉書分析綠藍白三陣營的「三大交替」，並認為徐巧芯在選後開了「世代交替」第一槍，說法太粗暴會引發老一輩的危機意識，反而不利順利交棒。徐未來勢必得面臨與費鴻泰的老少一戰，黃揚明也質疑這樣交替能否真心相挺。

黃揚明昨(23)日在臉書分析台灣政壇綠藍白三陣營的「三大交替」，包括民進黨的英德交替、國民黨的世代交替以及民眾黨的柯高交替。黃揚明首先認為，民進黨的「英德交替」看似單純，但暗潮洶湧，即使2024代表權看似定於賴一尊，但2019年的英德之戰造成彼此的心結似乎難解，未來民進黨這一年就看英德交替能否順利，才有機會爭奪2024大位。

至於國民黨的世代交替，黃揚明直言「有其必要」，並提及國民黨立委平均年齡是59.68歲，四捨五入就是60歲，比立法院整體平均高了5歲，其中70歲以上4人、65~69歲8人，也就是達到退休年齡的已佔整體3成以上，但40歲以下僅洪孟楷1人，且洪也已39歲，明年就滿40歲，這些數據顯示國民黨立委難以吸引年輕世代的支持。

黃揚明認為，徐巧芯在選後開了「世代交替」第一槍，其說法太粗暴，會引發老一輩的危機意識，反而不利順利交棒。徐巧芯未來勢必得面臨與費鴻泰的老少一戰，但如此交替能否真心相挺？黃揚明也提及，2019年費鴻泰、賴士葆等老將也曾在初選被王鴻薇、徐弘庭挑戰過，但都以蠻大的差距順利過關，但只要不是「現任優先」，新人就有機會把老將交替，只是國民黨2019的初選規則是黨員投票3成、民調7成，對老將恐仍有一定優勢。除了區域立委，不分區立委提名名單是否也能反映出多元戰力，也是朱立倫未來的挑戰。

民眾黨的「柯高交替」也即將發生，黃揚明說柯文哲卸任後，高虹安將成民眾黨唯一縣市首長，外界將緊盯她上任後的一舉一動，如同2014柯文哲上任後的模式。