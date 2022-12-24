臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

總統蔡英文22日在臉書發文，刊出一張配有3隻狗照片與湯圓圖案的海報，上面寫著「冬至快樂 闔家平安」8個大字。蔡表示，當天是冬至，祝大家平安順心，也呼籲大家做好保暖並保重身體，大家一起迎接新的一年。此文卻激起大批網友怒火，紛紛大罵「狗比人重要」、「拜登的狗比台灣的人還重要」、「台灣人活得不如狗」等言論。

蔡英文22日在臉書發文寫道：「今天是冬至，祝大家平安順心。這幾天，天氣會越來越冷，大家要做好保暖，注意身體健康。我們一起平平安安，迎接新的一年。」

蔡英文貼文特別搭配上一張，印有3隻不同顏色狗的照片，以及一碗熱騰騰的湯圓，在紅、黃相間的底色襯托下，顯得相當喜氣。

不料蔡英文這篇文章竟再度引爆網友怒火，此文湧入近5000則留言，多數都是開罵：「『拜登的狗』，這4個字真是一語雙關」、「看到這張圖秒懂，難怪拜登的狗比台灣的人重要！」「在妳心中狗是不是比人民還重要啊」、「冬至PO狗狗，過年PO貓貓，百姓就不用管了」、「上次是小貓，這次是小狗，下次圖片會是什麼呢？」「人不如狗！什麼梗圖！」、「小編的湯圓裡面包負評嗎？」「我也很想吃湯圓，物價上漲根本不捨得買欸」、「朽木太多，很難快樂」。