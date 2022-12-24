馮君藍作品《同在 - 日》由馮君藍（後）與兒子默箏分別扮演耶穌、馬偕∕（誠空間提供）

馮君藍作品《次日》∕（誠空間提供）

馮君藍作品《拉撒路》∕（誠空間提供）

馮君藍作品《後院的伊甸園2》∕（誠空間提供）

馮君藍作品《草芥25》∕（誠空間提供）

季勇作品《Turner Remix 09》∕（誠空間提供）

季勇作品《海與岩石02》∕（誠空間提供）

季勇作品《海02》∕（誠空間提供）

季勇作品《海上光影04》∕（誠空間提供）

季勇作品《海的練習曲02》∕（誠空間提供）

今年適逢加拿大籍傳教士馬偕牧師來台宣教150周年，攝影家馮君藍與法國攝影家好友季勇（Guillaume Hebert）舉辦《這就是那一直在等候我的所在》雙人展，馮君藍除了延續他《微塵聖像》系列的宗教肖像，以馬偕與基督為本，將自己及兒子融入作品，象徵信仰上的傳承，並將與季勇分別拍攝自台灣和加拿大風景作品同時展出，呼應馬偕一生緣繫台、加兩地的歸屬。

為了這次創作，馮君藍讓他旅居埃及三年蓄鬍的小兒子默箏，在作品中扮演台灣人口中的「鬍鬚番」馬偕，自己則扮演耶穌，還有部分教友扮演其他聖經中人物，一幀幀肖像不在乎容貌是否肖似，主要在於彰顯信仰精神上的承先啟後，所呈現的也非現實人物的客觀記錄，而是神劇片段的再現，既是人與神的交匯，也是攝影創作與神學教義的相互為用。

法籍攝影家季勇擅長將繪畫與攝影結合，這次展出包括借用印象派先驅、英國浪漫主義畫家威廉·透納（Joseph Mallord William Turner）畫作為基底的再創作，還有以自然的海為題材，畫面虛實相生，體現高度的平衡與古典之美，柔和朦朧中卻指向生態與文化批判。

馮君藍的正式工作是牧師，雖然如今在攝影藝術闖出名號，外界認為他游移在兩種角色之間，但馮君藍自認只有一個身分，身為傳道人，他只是多使用一種圖像式的語言，幫忙分享信仰；香港出生的他，出身於傳道家庭，自幼信仰得到啟蒙，小時候隨擔任牧師的父親馮家豪來台，高職美工科畢業後從事美術設計，1996年入台灣神學院研習基督教社會工作，2003年獲神學院道學碩士學位，2008年受按立牧師職迄今。

1980至1990年代，馮君藍受攝影家阮義忠指導及其相關著作啓發，開始攝影創作，後來成為傳道人，創作上長久以來都用聖經的故事為題材，其肖像作品充滿性靈的清澈純潔。

這次馮君藍受台灣神學院時期的老師林鴻信之邀，創作在台灣入土的馬偕與基督相關作品，巧合的是，他的父親後來赴加拿大馬偕故鄉安大略省牧會，並安葬於彼，透過這次雙人展，意外促成馮君藍與父親、馬偕展開跨越時空的心靈對話以及牧者角色的連結。