儘管姆巴佩（Kylian Mbappé）上演帽子戲法，將法國隊從懸崖邊拉回，不過最終仍讓阿根廷奪下隊史睽違32年首座世足金盃，賽後法國媒體對於場上判罰相當不滿，而擔任冠軍賽主裁判的馬辛尼亞克（Szymon Marciniak）也出面回應判決，並秀出手機截圖打臉法媒。

先前有法國媒體提出質疑，在梅西（Lionel Messi）替球隊攻下第3球時，有幾位阿根廷替補球員已經踩進場內，重播畫面也顯示場上有超過11名的阿根廷球員，法媒認為這顆進球應該是無效的，而目前已經有超過20萬名法國球迷聯署請願，要求冠軍賽應該要重踢。

回到波蘭的馬辛尼亞克接受媒體採訪，不免俗也被問到關於冠軍賽的判罰，只見馬辛尼亞克掏出了手機，隨後找出一張比賽中的截圖，馬辛尼亞克表示這是姆巴佩進球時的畫面，「法國人沒有提到這張照片，你們可以看到當姆巴佩進球的時候，場邊有7名法國球員也踏進場內。」馬辛尼亞克認為2隊進球時，都有替補球員闖進場中，「所以雙方的進球都應該被取消掉，總是拿這些東西來吵是沒有意義的。」

“Los franceses no mencionaron esta foto donde se puede ver cómo hay 7 de ellos en el campo cuando Mbappé marca un gol”.



🗣️ Szymon Marciniak, el árbitro de la final del Mundial, y su respuesta a L’Equipe por las críticas que había sobre el 3-2 de Messi en el alargue. 🇵🇱😡 pic.twitter.com/yo7Bc399JQ — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 23, 2022

馬辛尼亞克是波蘭首位在世界盃冠軍賽執法的主裁判，他在2011年正式成為國際裁判，今年也是他生涯第2次加入世界盃裁判團隊，而馬辛尼亞克也曾擔任歐國盃、歐冠聯賽、歐霸聯賽及歐洲超級盃的裁判，執法經驗相當豐富。