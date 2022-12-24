湖人女老闆珍妮巴斯最近傳出跟小自己9歲的美國演員傑摩爾訂婚的好消息，沒想到傑摩爾遭到美國媒體爆料，不僅多次在社群媒體發表涉及種族歧視言論，更是著名的「詹黑」，多次惡意批評「小皇帝」詹姆斯，甚至還曾公開發言侮辱詹姆斯的母親。

現年52歲的傑摩爾，影劇生涯雖拍過不少電影和電視劇，卻從未有任何代表作，更曾兩度離婚，擁有兩個兒女，如今成為61歲的湖人老闆珍妮巴斯訂婚，身價自然大幅上漲，問題是他本來就是一個口無遮攔的人，恐怕會讓湖人的外界形象受損。

尤其是在2010年詹姆斯爆發「友媽門」事件期間，當時傳出詹姆斯的騎士隊友韋斯特跟詹姆斯母親之間爆發不正當男女關係，傑摩爾就曾公開表示，「詹姆斯應該跟他母親談一談，然後去效力一支不會有隊友打他媽媽主意的球隊。」

畢竟先前傑摩爾只是一個小牌演員，怎麼放話也不會讓詹姆斯感到不爽，如今卻變湖人老闆未婚夫的身分，勢必可能會跟詹姆斯有所接觸，屆時兩人關係必定很尷尬，甚至如果傑摩爾繼續發布這些負面言論，恐怕也會造成湖人一定程度的困擾或傷害。