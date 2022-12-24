近期常爆出藝人戀情的大陸狗仔「攝影劉大錘」，又再次曝光新緋聞，此前曾預告將公開因戲生情的明星情侶。昨(23)日於網路上曬出主角是曾合作電視劇《最遙遠的距離》男女主演張雲龍與鍾楚曦的影片。消息一出引發網路討論熱潮。

「攝影劉大錘」昨日於微博曬出一段影片，指出10月27日碰見鍾楚曦回上海，與司機會合後搭車回家。11月6日，張雲龍也來到上海，工作結束後還直奔鍾楚曦香閨。緊接著，張雲龍被拍到和鍾楚曦司機一起出門做核酸(PCR)檢測。雖然一路上他四處張望，警覺性相當高，但做完檢測返回女方家的畫面還是被拍下來了。

此外，當鍾楚曦司機開車離開後，僅剩鍾楚曦和張雲龍兩人獨處一室，由於窗簾沒拉好，兩人疑似穿著睡衣的私下互動全被拍下來，男方還待到11月10日才離開。

張雲龍曾以電影《梔子花開》走入觀眾視野，又參加綜藝《披荊斬棘的哥哥》，事業再攀高峰。此外，兩人在電視劇《最遙遠的距離》殺青後，感情疑似從戲裡發展到戲外，先前網路上就有流傳一段鍾楚曦在海邊戲水，張雲龍和助理跟隨在後陪護的影片。另外在《披荊斬棘的哥哥》中，鍾楚曦還為他打call(加油)。被網友認為戀情早已有跡可循。然而，截至目前兩人的工作室都並未對此則緋聞做出回應。