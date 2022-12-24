澎湃新聞24日報導，元旦春節臨近，春運是大城市往中小城市，中小城市往農村的人群遷徙，也意味著疫情可能往脆弱人群更集中，醫療資源更薄弱的地區擴散。北京大學法學院行政法學教授沈巋表示，政府應當在疫情轉型中扮演重要角色。因為公共衛生事件與民眾關係密切，傳染病容易在人與人中間傳播，需要政府力量通過各種方式來防止大面積擴散，政府「不能過度退位、失位」。他認為，可以宣導「錯峰返鄉」，不僅是保護脆弱人群，也可以減少醫療擠兌的風險。

沈巋指出，許多國家和地區的疫情中，死亡都集中發生在高齡和有基礎病的人群中間。當下首先要關注脆弱人群的健康安全，為他們築起防波堤。

大陸國務院聯防聯控機制15日印發《加強農村地區新冠肺炎疫情防控和健康服務工作方案》，要求鄉鎮政府和村民委員會及時關注掌握返鄉人員資訊，提示做好健康監測，在返鄉初期規範佩戴口罩，減少與家中老年人尤其是合併基礎性疾病者的接觸，並告知居住地鄉村醫療衛生機構聯繫方式。

澎湃新聞報導，沈巋認為，政府應當在疫情轉型中扮演重要角色。因為公共衛生事件與民眾關係密切，傳染病容易在人與人中間傳播，需要政府力量通過各種方式來防止大面積擴散，政府「不能過度退位、失位」。

他建議，在疫情轉型期，由政府出台個人防疫的指導性意見，供民眾瞭解如何進行自我防護及治療。這樣，在蕪雜的資訊中，民眾可以找到權威可信的內容。同時，與民眾進行公開透明的風險交流也是必要的。

沈巋指出，從法律角度來講，傳染病是一個公共衛生事件，政府要負起主要的責任。因為它跟民眾關係特別密切，而且容易在人與人之間傳播，所以才需要政府的力量通過各種方式去防止大面積傳播。

在新的防疫模式之下，不能像之前通過硬性強制的手段，防止傳播或者完全阻斷傳播，但是，政府仍然要負起為公眾健康負責的責任。法律不會細緻到要求政府出台個人防護指導意見、醫療資源合理配置和利用指南等，但是，大陸《傳染病防治法》第5條規定：「各級人民政府領導傳染病防治工作。縣級以上人民政府制定傳染病防治規畫並組織實施，建立健全傳染病防治的疾病預防控制、醫療救治和監督管理體系。」這些條款都是對政府責任的一般性規定。