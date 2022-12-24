新華社24日報導，大陸多地新冠病毒感染人數持續增加，為守好保健康、防重症防線，各地不斷提高防控科學精準水準，在保障好群眾就醫用藥、抓好老年人等重點群體健康服務、持續推進新冠病毒疫苗接種、強化農村地區疫情防控等方面多措並舉，築牢疫情防控屏障。

據報導，當前新冠肺炎疫情防控的工作目標是保健康、防重症，當務之急是保障好群眾的就醫用藥。各級醫療機構正在優化流程、擴容資源、增加力量，統籌做好患者救治和日常醫療服務等工作，全力解決群眾的急難愁盼問題。

加強發熱門診設置，築牢基層首診第一道防線。目前，上海145家二級以上醫院發熱門診「應開盡開」，全力滿足市民醫療服務需求。在復旦大學附屬華山醫院急診大廳，醫院在室外通風處分別設置了急診和發熱門診預檢視窗。雖然前來就診的患者較往日增加許多，但整體運行平穩有序。

為緩解接診壓力，華山醫院對場地進行擴充，除原有發熱門診外，還預留了腸道門診作為後備診室。同時，集中有支持各地抗疫及方艙救治經驗的醫護人員，建立後備人才庫。「我們既要在數量上保證發熱門診的接診能力，還要在品質上保證醫療的品質與安全。」華山醫院醫務處處長王惠英說。

針對發熱門診的診療需求比較凸出的情況，浙江杭州等地開通互聯網醫院，保障群眾「足不出戶」也能求醫問藥。

浙大邵逸夫醫院新冠諮詢快速問診團隊主任醫師呂芳芳說，醫院自12月9日上線新冠諮詢快速問診綠色通道以來，共有來自感染科、呼吸內科等科室的72位專家24小時線上服務，截至目前線上問診已超過8400人次。在評價區網友留言表達感謝：「醫生真的很好，回答速度也很快，說得很仔細。」「在藥品緊俏的前提下，還是開出了能滿足患者要求的藥品，超讚！」

對重症病人的救治是當前醫療機構的重要工作。上海交通大學醫學院附屬新華醫院增設了新冠感染者的成人內科重症床位、成人外科重症床位和兒科重症床位。「病人無論是走急診還是走發熱門診，醫生都會實行首診負責制，詢問病情，觀察其生命體征，判斷是否需要留觀治療。」新華醫院門急診部副主任鄒姮說。

老年人、基礎疾病患者、血液透析患者等，是新冠肺炎疫情下健康服務需重點關注的人群。大陸國家衛健委已要求基層醫療機構對空巢獨居的老年人、孕產婦、有基礎疾病的患者、血液透析患者等特殊人群，建立台賬，做好必要的醫療服務保障。

前幾日，湖南省湘潭市岳塘街道市民張先生焦急地來到岳塘街道社區衛生服務中心稱，他的父親患有阿茲海默病和其他基礎疾病，因近期進行過顱內手術，無法自主進食，老人只能留置胃管出院，居家更換胃管成了問題。岳塘街道社區衛生服務中心的家庭醫生團隊隨即上門為老人進行了更換胃管及護理診療操作。

中國疫情防控策略優化之後，各地社區已經從風險人員管控轉到醫療救治服務，做好健康調查、送藥上門等服務。

22日在上海市黃浦區打浦橋街道社區衛生服務中心，家庭醫生吳舒窈對簽約居民健康狀況進行細緻梳理、排摸，特別關注80歲以上的高齡老人、慢性病患者、血液透析患者、腫瘤患者以及孕產婦等特殊人群。根據排摸情況，對不同人群進行分色標記，通過電話、視頻為其提供健康防護指導、用藥指導等。

23日一大早，吉林省長春市寬城區凱旋街道永盛社區黨委書記隋宇就開始在微信群裡給大家派活兒。社區組建了「暖心達」志工服務隊，解決居民對藥品、生活用品等物資的配送需求。社區網格員潘磊領到任務後，便迅速前往居民下單買藥的藥房。「一位獨居老人的孩子在附近藥店給老人下單買了藥，可遲遲沒有快遞員接單，就向我們求助了。」潘磊說。

面對複雜的疫情形勢，接種疫苗能夠有效降低老年人感染新冠病毒後發生重症、危重症和死亡的風險。每週二四六下午，是北京市石景山區蘋果園街道「醫療輕騎隊」上門接種的日子。「醫療輕騎隊」由街道、社區工作人員和醫務人員共5到6人組成，分為兩組入戶接種。

「入戶先進行健康評估，詢問老人是否有基礎疾病，看既往病史等。」「醫療輕騎隊」醫務人員之一、首都醫科大學附屬北京康復醫院醫務部羅琰說，「評估後跟家屬進一步溝通，家屬同意後簽署知情同意書，並進行疫苗接種。」

「請大家增強防疫意識，都自覺戴好口罩，有症狀先居家觀察，不要恐慌，不要同時吃幾種感冒藥……」湖南省臨湘市坦渡鎮新湖村的「小喇叭」每天都會對村民廣播，宣講防疫知識、健康常識。

針對農村地區衛生健康服務資源相對不足，元旦、春節期間人口流動加大，在城市務工返鄉人員增多等情況，各地正在強化農村地區疫情防控和健康服務工作。

為幫助村民更好瞭解用藥常識，臨湘市衛健部門聯合醫療機構編寫了居民防疫準則、健康科普手冊，發放給村民，並通過家庭醫生向村民宣講用藥知識。

做好鄉鎮衛生院發熱門診建設是農村防疫的重要環節。坦渡鎮衛生院設立了發熱門診，有醫務人員24小時值守。院長張常利說，衛生院發熱門診安排3位醫生輪流值班，每天會接診幾十名患者，還儲備了一批應急藥品，包括退燒藥等。

在山東省膠州市，為了更方便百姓就醫問診，膠東街道中心衛生院主治醫師葉善宇下沉到轄區內的大麻灣三村，為當地村民發放「愛心藥物健康包」，解答群眾就醫難題。「村民最關心『發熱了怎麼用藥』『消殺應該注意啥』等問題。通過解釋，很多村民逐步緩解了焦慮。」葉善宇說。

膠州市衛生健康局稱，膠州市實行「醫藥雙下沉」服務機制。膠州全市設置536個社區醫療點網格，組織446名醫務人員和醫務志工下沉服務，每個村衛生室和巡診點至少保證有2名以上醫務人員，對轄區內重點人群開展24小時「日常服務、問診配藥、轉診銜接」。