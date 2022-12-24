不少人找對象的時候，內心都會列好一些條件，一名網友分享，朋友是個純情男，30多歲還是「母胎單身，雖然身高和長相普通，但經濟條件不錯，也不會亂搞。找另一半的條件很簡單，那就是25歲以下、處女、婚後願意和公婆同住及生6個小孩，引起網友熱烈討論。

一名網友近日在PTT上幫朋友徵友，表示身邊有一位朋友今年30多歲了，從來沒有去過夜店，也不曾談過戀愛，雖然身高和長相都很普通，但優點是專情不會亂搞，算是個顧家型的好男人，而且目前年收入150萬到200萬，經濟能力沒有問題。

該網友表示，朋友的條件也不多，由於自己本身是處男，所以希望另一半也不曾有過性行為。此外，朋友比較偏好年輕的嫩妹，希望對方可以是25歲以下的年輕女性，最後就是要能夠接受婚後生6個孩子的規劃，同時也要答應婚後與公婆同住。

貼文引起網友討論，「女方生那麼多小孩，感覺影響壽命」、「專情在單身階段不算加分」、「你列出來的條件滿滿扣分，尤其是處男、專情、跟父母同住」、「他會不會亂搞，跟有沒有女人想跟他亂搞，是兩回事」、 「條件這樣，光生6個還要跟父母住，乾脆去相親或聯誼吧，比較不會失望」、「年收入150萬生6個小孩其實不太夠用欸」、「負分，連0分都不想給，看看鏡子照照自己好嗎？」

該網友也補充說，這位朋友至今都單身，主要是因為當初為了拚事業，不得不放棄感情上的機會，如今他的經濟狀況穩定了，才想要找另一半，希望對方可以接受與公婆同住，則是因為婚後生小孩的話，公婆可以幫忙照顧。不過，原PO也坦承，朋友雖然很純情，但個性頗固執，思想觀念也偏保守傳統，有點「類媽寶」。