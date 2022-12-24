從中國傳出的照片顯示，可能出現了新版殲-20戰機。儘管照片模糊，難以確認太多改變，但各方早已預期，會出現升級版。
據《動力》（The Drive）網23日報導，雖然經常有人把新版「威龍」稱為殲-20B，但也有人把同樣的名稱用在雙座版殲-20上。分析指出，新出現的照片模糊，很可能是由於長鏡頭拍攝所致，而地點幾乎可以確定在成都飛機工業集團製造廠旁的機場。照片中的戰機編號為2051，塗了黃色底漆，但據悉尚未飛行。不過，有傳聞稱，它可能安裝了量身訂製的渦扇-15發動機。
這架單座殲-20有趣的地方在於，機身好幾處顯然都有改變，可能在於增進氣動性能和/或隱形能力。儘管從這麼遠的距離來看，但最值得注意的，就是它的座艙罩似乎有了改變，與先前透明的艙罩相比，如今它看來平得多，還有獨特的低調外觀。
而這改變背後的原因，很可能在於讓座艙罩和機背融為一體，以優化戰機整體的氣動力。事實上，座艙罩後部的「融合」機身處理，和俗稱殲-35的FC-31「鶻鷹」5代隱形戰機大同小異。像殲-20這類戰機多數時間在進行0.8—1.2馬赫穿音速飛行，而新版戰機減少機身阻力，將有助於提升氣動性能。
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