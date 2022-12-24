中新網報導，大陸2023年春運火車票正式開售，據了解，2023年春運從2023年1月7日開始至2023年2月15日結束，為期共40天。按照鐵路車票預售期15天的規定，12月24日起，2023年春運首日火車票開售，旅客可通過鐵路12306APP或網站購買2023年1月7日(春運首日)的火車票。截至目前，北京、上海、廣州、深圳、成都、哈爾濱等多地已調整疫情防控措施，其中包括取消「落地檢」，不再查驗核酸陰性證明等措施。

對於眾多打工人而言，2023年春節假期為明年1月21日(除夕)至27日(正月初六)，共7天。按照當前預售期規定，1月5日可以購買1月19日(臘月二十八)火車票，1月6日可以購買1月20日(臘月二十九)火車票，1月7日可以購買1月21日(除夕)火車票，1月13日可以購買1月27日(正月初六)假期返程火車票。

此外，不同火車站車票網上起售時間並不相同。以北京為例，北京西站起售時間最早，為上午8時；北京站、北京朝陽站上午10時起售；北京北站12時起售；北京南站12時30分起售；北京東站、昌平北站、清河站起售時間均為16時。

中新經緯報導，部分地區出現車票緊俏，以2023年1月6日(春運前一日)從北京出發為例，截至12月23日14時查詢時，前往石家莊、鄭州等方向的車次仍有較多餘票，但前往哈爾濱等的車次餘票則稍顯緊俏。

具體來看，鐵路12306網站顯示，北京至石家莊方向的138趟列車中，有71個車次可購票；北京至鄭州方向的92趟列車中，有43個車次可購票；北京至武漢方向的48趟列車中，有21個車次可購票；但北京至哈爾濱方向的共19趟列車中，顯示僅剩4個車次可購票。

不過，值得注意的是，北京至石家莊方向有40個車次因列車運行圖調整暫停發售，北京至鄭州、哈爾濱和武漢方向也分別有33、10和18個車次因同樣原因暫停發售。

根據大陸交通運輸部《鐵路旅客運輸規程》《鐵路旅客車票實名制管理辦法》的規定，自2023年1月1日乘車起，兒童票也是實名制車票，必須用兒童本人證件購買。

新規還明確，兒童票不再以身高為標準。隨同成年人旅客乘車的兒童，年滿6周歲且未滿14周歲的應當購買兒童優惠票；年滿14周歲，應當購買全價票。每一名持票成年人旅客可免費攜帶一名未滿6周歲且不單獨佔用席位的兒童乘車，超過一名時，超過人數應當購買兒童優惠票。

同時，車站還要設人工實名查驗通道，為老年人、證件無法自動識讀、需要使用無障礙通道和其他需要幫助的旅客提供必要的服務。

在退票費用方面，「中國鐵路」微信公眾號指出，因鐵路責任和不可抗力造成旅客退票，聯程車票可一併辦理退票，免收退票費。

關於學生票方面，取消學生優惠票僅限寒暑假購買的限制，學生旅客可在一學年內任意時間購買4次優惠票。

「中國鐵路」微信號表示，預計2023年鐵路春運期間，探親、旅遊等旅客出行需求和企業復工復產、冬季電煤保供等貨物運輸需求進一步增加。

中新經緯報導，「已經兩三年沒有回家了，真的希望今年過年可以回家看看。」在北京工作的天宇表示，《新十條》公布後，自己也看到了今年能回家過個團圓年的希望。《新十條》措施規定，不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明或健康碼。截至目前，北京、上海、廣州、深圳、成都、哈爾濱等多地已調整疫情防控措施，其中包括取消「落地檢」，不再查驗核酸陰性證明等措施。

返鄉途中如何做好安全防護？大陸國鐵集團北京局提示稱，進入火車站以及乘車時一定要規範佩戴口罩。同時，在火車站候車時要注意與他人保持距離，就座時至少間隔1個座位，儘量減少與陌生人交流，減少在人員密集處停留和走動。

聯防聯控機制也表示，加強對返鄉人員健康提示和醫療保障服務，加強對「兩節」期間返鄉人員的疫情防控宣傳引導。