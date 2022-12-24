警方在路線中電線桿旁，看到倚著的一只直立黑色袋子，與影像中的失物極為相似。（警方提供）

員警馬上將呼吸器送回阮男家中，阮男見失而復得的呼吸器，感動地向警方敬禮合照留念。（警方提供）

台中市豐原區62歲的阮姓男子，因身體健康因素隨身攜帶呼吸器，日前到超商門市取物後返家，發現放置在機車踏墊的呼吸器竟不翼而飛，懷疑遭人竊取；報警由警方沿線調閱監視器查找，才發現誤會大了！原來是男子騎車時不慎掉落，呼吸器仍遺落在路旁，警扮柯南循線找回阮男失物。

警方指出，豐原警分局豐原派出所警員陳彥勳、湯巧庭，於21日上午10時54分許，接獲民眾報案稱呼吸器遭竊。62歲的阮姓男子向員警表示，稍早至豐原區圓環西路的超商門市拿取宅配單後返家，竟發現原放置在機車踏墊上的救命呼吸器不翼而飛了，懷疑遭人竊取。

警方得知原委後，先詢問呼吸器的外觀樣式與男子的返家路線，立即至店家調閱監視器影像，發現阮男離開時呼吸器尚在踏墊上，員警鍥而不捨的再沿著阮男返家路線仔細找尋，不到半小時，即在路線中電線桿旁，看到倚著的一只直立黑色袋子，與影像中的失物極為相似。

兩名員警立刻下車確認無誤，詢問附近民眾，皆稱是一名老伯騎車路過掉落，他們以為是爆裂物，故沒人敢動！員警聽聞哭笑不得地向民眾表示，這袋子內裝的是救命用的醫療呼吸器。兩員馬上將呼吸器送回阮男家中，阮男見失而復得的呼吸器，感動地向警方敬禮合照留念。

豐原派出所長林樹鉉，對於兩員鍥而不捨追查民眾失物、視民如親的行為大表讚賞；特呼籲民眾騎乘機車載運物品，應事先檢查貨物有無放妥，避免車輛於行進間掉落，進而影響他人行車安全及自身財產損失。