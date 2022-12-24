明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）的「轉隊人生」峰迴路轉，原本他將前往巨人效力卻破局，被擁有豐沛財力的大都會趁機搶下，提前給「梅子大軍」的球迷一份聖誕禮物，而據《紐約郵報》作家海曼（Jon Heyman）報導，有大都會球迷聽到柯瑞亞要來的消息超興奮，豪撒百萬只為買一場門票。

柯瑞亞原本同意以13年3.5億美元的合約再度回到西岸，只不過這次是效力位於美國灣區的巨人，最後卻因體檢報告出了問題而告吹，這也讓大都會有機可趁，以12年3.15億美元網羅柯瑞亞，讓他順利晉身為3億美元合約等級的超級球星。

擁有吸血鬼之稱的經紀人波拉斯（Scott Boras）澄清，柯瑞亞的健康狀況沒有任何問題，巨人也被懷疑是在最後一刻反悔，才會刻意找出理由搪塞，而大都會這筆合約雖然年限及薪資都比巨人所提供的還要少，不過波拉斯表示當與梅子軍達成共識後，自己一度被相當興奮的柯瑞亞撲倒在地。

Mets sold $1M in single-game ticket sales on Wednesday, the day the Carlos Correa news broke — Jon Heyman (@JonHeyman) December 23, 2022

這個休賽季大都會相當忙碌，除了簽下柯瑞亞之外，還網羅了上季賽揚獎得主的韋蘭德（Justin Verlander）、千賀滉大，重新帶回尼莫（Brandon Nimmo）、迪亞茲（Edwin Diaz），根據《Baseball Reference》，大都會已經在休賽季簽了9名自由球員，一共增加了8.06億美元的薪資，成為大聯盟新一代的「邪惡帝國」。