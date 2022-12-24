國民黨台北市長當選人蔣萬安17日公布第三波小內閣名單，作家、媒體人蔡詩萍將出任文化局長，但蔡過去的言論卻引發大批深藍人士不滿。媒體人韋安則認為：「說到底，有些文人窮追猛打蔡詩萍，原因就兩個字『眼紅』。」因為這些人名聲、流量都比不過蔡，眼見蔡現在又當官，於是激起了「不得了，怎麼可以？」的心態。此說法引發網友熱烈討論。

韋安日前在臉書發文表示，有人私訊他，詢問他對蔡詩萍爭議的看法，他則直言：「說到底，有些文人窮追猛打蔡詩萍，原因就兩個字『眼紅』。」就是因為這2個字，所以在他眼中都是可消遣的「屁事」，有人就是雞毛蒜皮，當成名節大義去計較。

面對這些人的心態，韋安不解道，為什麼不好好把自己弄得更像樣子，屌打、超越蔡詩萍就好，批評、說三道四並不會讓自己更厲害的。韋更諷刺道：「就繼續下去吧！加油！逗大家一下，已經過去了，有人還沒過去，實在沒辦法。不陪了！」

此文引發熱烈討論，網友紛紛留言：「好玩，精準」、「你說的沒錯」、「我也這麼認為」、「文人相輕就是這樣」、「下一題如何遊走藍綠，政治大文化局絕對是不會錯的」、「怎麼了忽左忽右」。