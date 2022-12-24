和平警分局於寒假前，遠赴全國海拔最高2012 公尺的梨山國中小學，辦理青少年交通安全及反毒、反詐騙宣導活動。（警方提供）

警方特準備「巧克力」糖果有獎徵答，讓宣導效果充滿樂趣與新奇。（警方提供）

歲末年終，各級學校即將放寒假！為維護青少年用路安全，預防毒品及詐騙 入侵校園，和平警分局於寒假前，遠赴全國海拔最高2012 公尺的梨山國中小學，辦理青少年交通安全及反毒、反詐騙宣導活動。

和平警分局為讓交通安全向下紮根，預防學子誤觸毒品及防制詐騙，昨日特別赴梨山國中小學宣導，為提升學生的學習興趣，偵查隊副隊長柯宏志及梨山分駐所副所長謝子千，準備「巧克力」糖果有獎徵答，讓宣導效果充滿樂趣與新奇。

警方除針對學生易發生的無照駕駛、競速、變更車體等，交通違規態樣及微型電動二輪車相關規定宣導外，並警示學子，毒品可能以各種糖果、飲料偽裝，不要因為好奇，食用陌生人提供或來路不明的糖果、飲料或藥品，以免誤觸毒品。

警方另就詐騙集團組成 「車手」、「取簿手」、及「網路購物」詐騙逐一說明，避免誤入詐騙陷阱。為提升學習效能，以「精緻巧克力」作為徵答獎品，融入宣導活動，增加學習趣味，期能強化學生在寒假期間用路安全及避免毒品、詐騙侵害，誤入歧途，期許學生們都能平安過好年。

課後學生與員警閒話家常，並期許學生更了解交通安全及毒品態樣、詐騙手法，梨山國中小學也特別感謝員警不辭辛勞的前來宣導，以增進學生交安觀念，預防毒品、詐騙侵入校園。

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