高雄鹽埕區「城中城大樓」大火造成46死慘案，凶嫌黃格格僅因和郭姓男友吵架，竟故意將未熄滅的香灰倒在小套房沙發上結果引發大火，事後仍狡辯無悔意，一審依《放火罪》判黃「滿貫」刑度無期徒刑，褫奪公權終身。檢方提起上訴，因羈押期明年1月初期滿，高雄高分院認為她涉案情節重大，有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月。

高雄地檢署認為，黃選在凌晨眾多住戶熟睡的集合式大樓縱火，不確定殺人故意明確，合議庭認定不構成殺人罪，認事用法顯有不當，參酌被害家屬意見後提起上訴。

城中城大樓去年10月14日凌晨發生火災，造成46名住戶罹難，城中城大樓燒毀。檢方查出，黃格格懷疑郭姓男友與前女友藕斷絲連，2人常為此大吵，2021年10月13日晚間10時許，黃與郭在城中城1樓小套房內飲酒，又為感情事大吵，郭懶得爭辯先行離開，獨留黃格格1人，黃懷疑郭又跑去找前女友，氣得把未熄滅的香灰倒在皮沙發上就離開，不到15分鐘延燒整棟大樓，濃煙因「煙囪效應」上竄，46名住戶嗆死家中，依殺人等罪起訴黃女。

高雄地院審理後，合議庭認為，火災確定是黃所引起，但黃遺留火源的點離住戶至少有20公尺以上距離，因延燒數十輛機車引發嚴重火勢，加上城中城大樓消防區劃不完整，沒有任何一層樓的防火門發揮作用，導致濃煙快速流竄害命，依檢察官提出證據，無法證明黃女有殺害大樓住戶故意，她對放火造成住戶死亡結果雖有明顯過失，但並沒有故意，不成立殺人罪，成立刑法放火及過失致死罪，依刑度較重的放火罪判處最高刑度無期徒刑。