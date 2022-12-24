國民黨立委林奕華將出任台北市副市長，預計明年2月才接任，因任期不到1年，屆時台北市大安區立委依規不用補選，對選民來說當初等於白選，地方需求將無中央奧援，引發議論。對此，國民黨台北市議員鍾沛君透露，蔣市府小內閣很多都是回鍋的，本來是希望讓李四川先帶領局處首長，讓林奕華把任期做完，相對來講會是比較兩全其美的作法。

鍾沛君昨(23)日在政論節目《少康戰情室》中坦言，比較可惜跟擔心的事是林奕華2月離開立院到台北市府後，未來10多個月，只要大安區有任何中央級議題、中央級需求，現在就可以預見會被拿來做攻擊的目標、拿來挑毛病。

鍾沛君透露，李四川是經驗豐富的老手，且蔣市府裡面的首長很多都是回鍋的，經驗豐富，本來是希望讓李四川先帶領局處首長撐一撐，讓林奕華把任期做完，這作法相對來講會比較兩全其美，一來把李四川這樣重量級人才攬入北市府，二來免於大安區的空缺被做文章，「這個是我覺得比較讓人擔心的事」。

鍾沛君說林奕華絕對是蔣萬安口中一將難求的那個將，因林奕華做了好幾屆議員，其中最令鍾沛君覺得厲害的是，林奕華雖是大安區立委，但還是在跑文山區的行程，「跑地方行程的密度跟我們議員不相上下，這是我對她非常佩服的事」。